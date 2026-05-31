Un casting aperto ai giovani artisti offre la possibilità di partecipare a un progetto internazionale, con l’obiettivo di individuare nuovi talenti. La selezione si rivolge a chi desidera trasformare la propria passione in una carriera professionale e comprende un viaggio in diverse destinazioni nel mondo. La partecipazione è rivolta a candidati con competenze artistiche, senza limiti di età specifici. Non sono stati forniti dettagli sulla data di scadenza o sui requisiti precisi dell’iscrizione.

Un’opportunità per viaggiare in tutto il mondo trasformando la propria passione artistica in una professione. È l’iniziativa sostenuta dal Comune di Cogliate che propone una giornata di casting per i talenti del territorio. Una selezione per artisti che sognano di esibirsi sui prestigiosi palcoscenici galleggianti, ottenendo un ingaggio a bordo delle grandi navi da crociera che solcano i mari del mondo. L’evento, intitolato “Porta il tuo talento nel mondo”, è in programma oggi nella Sala Cattaneo di via Trento e ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione, che ha messo a disposizione gli spazi pubblici per favorire l’incontro tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il casting per giovani artisti: "Porta il talento nel mondo"

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This Chicago Arts Program Is Changing Lives Forever You Need to See This

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