Pochi giorni fa, il New York Times ha scritto un articolo su Pietrasanta, nota come capitale italiana del marmo. La città sta puntando a diventare un centro internazionale dell’arte contemporanea, attirando artisti da tutto il mondo. Igor Mitoraj, artista di fama, sta contribuendo a questa trasformazione, spingendo Pietrasanta verso un futuro più aperto e globale. La città si sta consolidando come un polo per l’arte moderna e contemporanea.

Pochi giorni fa il New York Times ha dedicato un bell’articolo a Pietrasanta, una delle capitali italiane del marmo. È qui che da sempre il suggestivo candore del marmo statuario incontra l’antico “saper fare” degli artigiani e degli artisti per realizzare opere che hanno valso l’appellativo di Piccola Atene alla città cara a Michelangelo. Già sette anni fa la prestigiosa testata americana aveva scritto su Pietrasanta, ma siamo sicuri che la prossima volta – oltre al Buonarroti, a Henry Moore, a Botero e alla Lollobrigida – dovrà citare anche lo scultore polacco Igor Mitoraj che dal 6 giugno avrà – proprio a Pietrasanta – il museo a lui intitolato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Igor Mitoraj spinge Pietrasanta nel futuro: il mercato diventa polo contemporaneo aperto agli artisti di tutto il mondo

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