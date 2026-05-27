Monopoli accoglie il festival di ukulele premiato come migliore al mondo | cinque giorni gratuiti tra Grammy giovani orchestre e artisti da oltre venti paesi
Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli ospiterà il festival di ukulele, riconosciuto come il migliore al mondo. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, prevede cinque giorni di concerti gratuiti con artisti da oltre venti paesi, tra cui Grammy e giovani orchestre. In quattro edizioni ha attirato pubblico internazionale e generato ricavi diretti superiori a 100 mila euro per ogni edizione.
Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, Monopoli torna ad accogliere un festival che in quattro edizioni ha già ottenuto un riconoscimento internazionale, richiamato pubblico da oltre venti Paesi e generato ricadute economiche dirette superiori ai 100 mila euro per edizione. Nato nel 2022 da un’idea di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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