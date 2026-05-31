Il cast di Toy Story 5 si è fermato improvvisamente sul red carpet, creando un momento inatteso davanti alle telecamere. Un video che mostra l’episodio ha suscitato reazioni di nostalgia tra i fan, richiamando ricordi legati alla saga. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al motivo dell’interruzione, né sono stati annunciati ulteriori dettagli sul film. La scena ha attirato l’attenzione sui social media, con commenti che evidenziano la forte connessione emotiva con la serie.

A volte bastano pochi secondi per riaccendere ricordi che sembravano lontani ed è proprio quello che è accaduto durante il red carpet dell’anteprima mondiale di Toy Story 5 a Londra, dove il cast principale del film ha regalato ai fan un momento capace di unire nostalgia, divertimento e affetto per una delle saghe animate più amate di sempre. Mentre fotografi e giornalisti seguivano l’evento, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack e Greta Lee si sono improvvisamente bloccati, restando immobili davanti alle telecamere. La scena non era casuale: gli attori stavano ricreando dal vivo il celebre momento “ Andy’s coming! ” ( arriva Andy, tradotto in italiano), una delle gag più iconiche della serie Pixar. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il cast di Toy Story 5 si blocca all’improvviso sul red carpet, il video scatena la nostalgia

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