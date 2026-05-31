Gli esercenti manifestano preoccupazione per la chiusura dei mercati durante i giorni di festa. La decisione di sospendere le attività in queste giornate suscita timori riguardo alla perdita di entrate e all’accesso ai beni di prima necessità per i cittadini. La questione riguarda anche le ripercussioni economiche e la sostenibilità delle attività commerciali. La discussione si concentra sull’importanza di mantenere aperti i mercati in questi periodi, evidenziando il ruolo che svolgono nella vita quotidiana.

Chiusura dei mercati nei giorni di festa? Cresce la preoccupazione degli esercenti. Dopo il ritiro a sorpresa della delibera, con le modifiche del Regolamento di disciplina delle attività economiche, dal consiglio comunale (un problema di istruttoria, secondo la Loggia), Anva Confesercenti Lombardia Orientale ha espresso forte preoccupazione per il futuro dei mercati cittadini. Il giorno precedente la seduta del consiglio comunale, l’associazione aveva trasmesso ai consiglieri un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al Regolamento, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla centralità dei mercati nell’economia commerciale cittadina e nel tessuto sociale della comunità bresciana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso mercati: "Sia chiara l’importanza"

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