Il caso Banksy ha portato alla luce l’importanza della privacy pubblica nella creatività urbana, un tema che riguarda non solo l’artista ma anche il modo in cui le opere vengono percepite e gestite. La sua identità rimane sconosciuta, mentre le sue installazioni attirano l’attenzione di pubblico e media. La questione della riservatezza si intreccia con la diffusione delle sue opere in spazi pubblici, creando un esempio di come la privacy possa coesistere con l’arte di strada.

Nel vasto panorama della creatività urbana internazionale, con o senza intento artistico, ma in ogni caso di manifestazione di un processo creativo, dalle origini a oggi, se c'è una caratteristica rilevante e intrigante é nel concetto di privacy pubblica. Semplificando, un writer fa proiezione e protezione di sé, in forma di tag pseudonima che molto si vede e poco si legge; uno street artist empatizza e sintetizza, il più delle volte, un sentimento plurale diffuso in interventi localizzati con il massimo impatto visivo; un muralista, fuori dalle commesse commerciali, come ad esempio i conduttori delle scuole messicane o cilene, oblia la propria autorialità a favore di una partecipazione pratica ed effettiva di gruppi sociali alla creazione di un tema visivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il caso Banksy e l'importanza della privacy pubblica nella creatività urbana

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