Il caso 137 l’importanza dell’immagine nello scontro tra polizia e società

Titolo: Il caso 137 Titolo originale: Dossier 137 Regia: Dominik Moll Paese di produzione anno durata: Francia 2025 115 min. Sceneggiatura: Gilles Marchand, Dominik Moll Fotografia: Patrick Ghiringhelli Montaggio: Laurent Rouan Musica: Olivier Marguerit Cast: Léa Drucker, Jonathan Turnbull, Solan Machado Graner, Sandra Colombo, Guslaige Malanda, Geneviève Mnich, Christian Sinniger, Hélène Alexandridis Produzione: France 2 Cinéma, Haut et Court Distribuzione: Teodora Film Programmazione: Lo schermo bianco (Lab80) Bergamo, Treviglio Anteo spazioCinema Immagini che celano la verità, immagini insabbiate o che si confrontano con la realtà, immagini che annullano il pensiero critico o che si accostano (e affrontano) il presente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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