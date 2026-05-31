La Juventus ha deciso di cedere Douglas Luiz, ma l’allenatore Spalletti ha espresso il desiderio di trattenerlo. La dirigenza, invece, preferisce vendere per fare cassa. La discussione tra le parti ha creato tensioni interne, con il rientro del giocatore che ha alimentato il disagio. La situazione resta aperta, senza ancora una decisione definitiva sulla sua permanenza o partenza.

Il rientro alla base di Douglas Luiz ha ufficialmente aperto una faglia diplomatica all’interno della Juventus a poche settimane dall’inizio ufficiale della nuova stagione. Il centrocampista brasiliano, tornato a Torino dopo l’ultima esperienza in prestito, si ritrova al centro di un fitto dibattito interno in cui la visione tecnica dell’allenatore si scontra frontalmente con le immediate necessità finanziarie della società. Come rivelato nell’ultimo focus di mercato firmato da TuttoJuve.com, l’ex giocatore dell’Aston Villa è diventato il perfetto ago della bilancia tra le ambizioni di campo e i rigidi vincoli di bilancio che condizionano la Continassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il caso Douglas Luiz spacca la Juventus: Spalletti vuole tenerselo, ma la dirigenza punta a fare cassa

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KOLO E LA JUVE, DOUGLAS LUIZ TORNA INDIETRO! LOFTUS CHEEK, SUMMERVILLE, WOLFE, JONATHAN DAVID…

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