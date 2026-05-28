Spalletti ha chiesto di acquistare Douglas Luiz, mentre Comolli spinge per la cessione. La Juventus deve decidere se procedere con l’affare o meno, con le trattative ancora in fase di definizione. La situazione resta aperta e dipende dalle scelte del club e dalle offerte che arriveranno. Il centrocampista brasiliano è al centro di questa disputa tra le due componenti della società. La decisione finale sulla sua cessione o permanenza arriverà nelle prossime settimane.

Il futuro di Douglas Luiz torna a essere uno dei nodi più intricati e delicati da sciogliere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato della Juventus. Il centrocampista brasiliano, reduce dal rientro a Torino dopo l’ultima esperienza vissuta in prestito, si ritrova al centro di un fitto dibattito interno alla Continassa, dove l’area tecnica e la dirigenza manifestano orientamenti opposti sulla gestione del suo cartellino. Come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Luciano Spalletti e l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli si trovano su posizioni distanti, dando vita a un confronto strategico che dovrà necessariamente risolversi nel giro delle prossime ore per non bloccare la pianificazione della squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, caso Douglas Luiz: Spalletti lo vuole, Comolli spinge per la cessione

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DOUGLAS LUIZ TORNA all ASTON VILLA!

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Gazzetta - #DouglasLuiz divide #Spalletti e #Comolli: #Juventus, cosa succede col rientro del brasiliano x.com

Douglas Luiz torna alla Juve: tra rilancio tecnico e necessità di fare cassaLa Juventus sperava nel riscatto di Douglas Luiz da parte dell’Aston Villa, ma il centrocampista brasiliano farà ritorno alla Continassa dopo il mancato affondo definitivo del club inglese. tuttojuve.com

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