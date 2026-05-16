Inni al Duce e saluto romano | così l'ex sindaco di FI festeggia il Giro d'Italia a San Giorgio a Liri

Un ex sindaco di San Giorgio a Liri, membro di Forza Italia, ha partecipato a un evento pubblico per celebrare il passaggio del Giro d’Italia. Durante la manifestazione, sono stati intonati inni al Duce e sono stati fatti saluti romani. L’evento si è svolto in un locale situato in piazza, dove l’ex primo cittadino ha pranzato insieme ad altri presenti. La presenza di simboli e saluti di origine fascista ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali.

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