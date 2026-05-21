Meno tasse per chi ha figli | le proposte del Forum Famiglie ai candidati sindaco di Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulle tasse destinato alle famiglie con figli è tornato al centro dell’attenzione in vista delle prossime elezioni comunali. Il Forum Famiglie ha proposto ai candidati sindaco di Reggio Calabria misure fiscali specifiche per sostenere le famiglie con figli a carico. Nel frattempo, molti giovani della città si trovano a dover decidere se rimanere o lasciare il territorio, scelta influenzata anche dalle condizioni economiche e sociali. La questione delle tasse si inserisce in un quadro più ampio di discussione sulla condizione delle giovani famiglie locali.

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C’è un momento, nella vita di molti giovani reggini, in cui la domanda diventa inevitabile: restare o andare via? Negli ultimi anni, sempre più spesso, la risposta è la seconda. Ogni anno circa 1.400 giovani lasciano Reggio Calabria, mentre il tasso di natalità continua a diminuire, fermandosi al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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