Meno tasse per chi ha figli | le proposte del Forum Famiglie ai candidati sindaco di Reggio Calabria

Il dibattito sulle tasse destinato alle famiglie con figli è tornato al centro dell’attenzione in vista delle prossime elezioni comunali. Il Forum Famiglie ha proposto ai candidati sindaco di Reggio Calabria misure fiscali specifiche per sostenere le famiglie con figli a carico. Nel frattempo, molti giovani della città si trovano a dover decidere se rimanere o lasciare il territorio, scelta influenzata anche dalle condizioni economiche e sociali. La questione delle tasse si inserisce in un quadro più ampio di discussione sulla condizione delle giovani famiglie locali.

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