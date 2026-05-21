Meno tasse per chi ha figli | le proposte del Forum Famiglie ai candidati sindaco di Reggio Calabria
Il dibattito sulle tasse destinato alle famiglie con figli è tornato al centro dell’attenzione in vista delle prossime elezioni comunali. Il Forum Famiglie ha proposto ai candidati sindaco di Reggio Calabria misure fiscali specifiche per sostenere le famiglie con figli a carico. Nel frattempo, molti giovani della città si trovano a dover decidere se rimanere o lasciare il territorio, scelta influenzata anche dalle condizioni economiche e sociali. La questione delle tasse si inserisce in un quadro più ampio di discussione sulla condizione delle giovani famiglie locali.
C’è un momento, nella vita di molti giovani reggini, in cui la domanda diventa inevitabile: restare o andare via? Negli ultimi anni, sempre più spesso, la risposta è la seconda. Ogni anno circa 1.400 giovani lasciano Reggio Calabria, mentre il tasso di natalità continua a diminuire, fermandosi al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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