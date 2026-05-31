Il caso dei concerti di Kanye West e Travis Scott annullati Renzi contro il prefetto | Follia

Il prefetto di Reggio Emilia ha annullato i concerti di Kanye West e Travis Scott programmati per luglio. La decisione ha suscitato critiche, tra cui quelle di un ex presidente del consiglio, che ha definito la scelta una follia. La motivazione ufficiale dell’annullamento non è stata resa nota pubblicamente. I concerti, che avevano già suscitato aspettative tra i fan, sono stati cancellati senza ulteriori spiegazioni.

È polemica per la decisione del prefetto di Reggio Emilia di annullare i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia previsti per luglio. Lo stop è stato motivato con ragioni di sicurezza ma arriva dopo settimane di critiche per la presenza di West in Italia, a causa delle uscite antisemite del rapper. Renzi: "Una follia, prefetti si occupino di sicurezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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The Moment Kanye Brought out Travis Scott At His SoFi Concert

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Concerti di Kanye West e Travis Scott annullati a Reggio Emilia per "motivi di sicurezza", il motivoI concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia sono stati cancellati all'ultimo minuto.

Temi più discussi: Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia, la prefettura vieta i concerti; Annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia: Motivi di sicurezza e ordine pubblico. Gli organizzatori: Rispettiamo la decisione, ma è assurdo; Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: Esigenza di sicurezza pubblica; Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia.

A #ReggioEmilia è polemica per l'annullamento dei concerti di #KanyeWest e #TravisScott a soli 35 giorni dall'evento: Stop arrivato tardi. #concerti x.com

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