I concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia sono stati cancellati all'ultimo minuto. Il Prefetto ha deciso di annullare gli eventi per motivi di sicurezza, senza fornire ulteriori dettagli. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio degli spettacoli, causando delusione tra il pubblico presente. Nessuna spiegazione ufficiale è stata data riguardo alle ragioni specifiche dietro questa scelta.

I concerti di Kanye West e Travis Scott previsti a Reggio Emilia non si terranno. È la decisione arrivata dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al Prefetto Salvatore Angieri. E proprio quest’ultimo ha disposto l’annullamento degli eventi. “Per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, appunto, nel rispetto dell’articolo 2 del Tulps, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In questo modo il Prefetto ha accolto le istanze del Codacons e della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia. Annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott Cosa dice l'art. 2 del Tulps Le proteste... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Concerti di Kanye West e Travis Scott annullati a Reggio Emilia per "motivi di sicurezza", il motivo

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Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. «Motivi di ordine pubblico»

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Temi più discussi: Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia, la prefettura vieta i concerti; Niente concerti a Reggio Emilia per Kanye West e Travis Scott; Kanye West e Travis Scott, la Prefettura vieta i concerti alla RCF Arena; Reggio Emilia, la Prefettura vieta i concerti di Kanye West e Travis Scott dopo le proteste delle associazioni ebraiche e del Codacons.

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