Il ‘Carolino Festival’ celebra la Repubblica ai ponti della Valle
Durante la seconda edizione del Carolino Festival si è svolto un evento dedicato alla celebrazione della Repubblica presso i ponti della Valle. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti principali del festival, che prosegue il suo percorso con questa manifestazione. La celebrazione si è svolta in modo pubblico, coinvolgendo i partecipanti in attività e iniziative legate alla storia e ai valori della Repubblica. La manifestazione ha avuto luogo in un contesto all’aperto, con partecipazione di pubblico e interventi di rappresentanti istituzionali.
Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il percorso del Carolino Festival con uno degli appuntamenti più significativi della sua seconda edizione. Sabato 6 giugno 2026, nella straordinaria cornice dei Ponti della Valle di Maddaloni, monumentale capolavoro dell’Acquedotto Carolino riconosciuto Patrimonio UNESCO, si terrà una serata dedicata alla celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Quest’anno la ricorrenza assume un significato particolarmente profondo. Ottant’anni fa gli italiani furono chiamati a scegliere il futuro del Paese attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, prima consultazione nazionale a suffragio universale che vide per la prima volta le donne partecipare al voto politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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