Il ‘Carolino Festival’ celebra la Repubblica ai ponti della Valle

Notizia in breve

Durante la seconda edizione del Carolino Festival si è svolto un evento dedicato alla celebrazione della Repubblica presso i ponti della Valle. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti principali del festival, che prosegue il suo percorso con questa manifestazione. La celebrazione si è svolta in modo pubblico, coinvolgendo i partecipanti in attività e iniziative legate alla storia e ai valori della Repubblica. La manifestazione ha avuto luogo in un contesto all’aperto, con partecipazione di pubblico e interventi di rappresentanti istituzionali.