Il Carolino Festival si svolge a Sant’Agata de’ Goti con la presenza del Klezmer Modern Quartet, portando in scena un concerto che unisce musica, storia e territorio. L’evento prosegue il proprio percorso, offrendo un’occasione per esplorare la relazione tra patrimonio culturale e musica dal vivo. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati a valorizzare l’ambiente e le tradizioni locali attraverso esibizioni artistiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il percorso del Carolino Festival con un nuovo appuntamento dedicato all’incontro tra musica, patrimonio storico e valorizzazione del territorio. La suggestiva Piazza Duomo di Sant’Agata de’ Goti ospiterà il concerto del Klezmer Modern Quartet, ensemble selezionato dal direttore artistico M° Marco Stallone e composto da musicisti provenienti da differenti esperienze artistiche, accomunati dalla ricerca e dall’interpretazione del repertorio klezmer. L’evento rappresenta anche una nuova tappa dell’annualità di MaratonArt, il contenitore di iniziative culturali, artistiche e performative dedicate alla valorizzazione del territorio attraversato dall’Acquedotto Carolino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Carolino Festival fa tappa a Sant’Agata de’ Goti con il Klezmer Modern Quartet

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