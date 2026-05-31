Oggi si svolge a Scansano la terza edizione del Cantamaggio itinerante. L’evento prevede una serie di esibizioni musicali che coinvolgono vari gruppi e artisti locali. La manifestazione si svolge in diverse piazze del centro storico, con performance di musica tradizionale e folk. L’iniziativa, organizzata da associazioni culturali, mira a valorizzare le tradizioni popolari della zona e coinvolgere la comunità. La durata dell’evento si estende per l’intera giornata.

SCANSANO Fa tappa oggi a Scansano la terza edizione del Cantamaggio itinerante, un’iniziativa ideata dall’Auser di Scansano e pensata come un momento di aggregazione, riscoperta delle tradizioni popolari e coinvolgimento delle amministrazioni locali del territorio che, negli anni, ha raccolto il sostegno dei Comuni di Scansano, Magliano in Toscana e Campagnatico, della Pro Loco di Scansano, dell’Avis comunale di Scansano, la contrada del Dentro e la contrada del Borgo. L’appuntamento è dalle 15 per le vie del paese, dove si esibiranno sette gruppi di " Maggerini ": I Poggiolani, Le Donne di Magliano in Toscana, i Menestrulli, il Coro di Pomonte, I Cantori di Civitella Marittima, I Maggerini dell’Olmini e i Maggiolini del Batacchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cantamaggio itinerante a Scansano

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