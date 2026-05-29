Il vino come elemento identitario, culturale e storico del territorio. Parte oggi a Scansano ’ ArcheoVino: alle radici del Sangiovese ’, la due giorni dedicata alla storia della viticoltura, alla ricerca archeologica e alle origini del vino nell’area dell’Albegna. Un appuntamento che nelle iniziative per i venticinque anni del Museo archeologico della Vite e del Vino. Gli eventi si svolgeranno tra il museo scansanese e il sito archeologico di Ghiaccio Forte. ’ArcheoVino’ nasce infatti da una collaborazione avviata nel 2006 tra il Museo e l’ Università di Siena e ha permesso di individuare nella valle dell’Albegna un importante patrimonio genetico di viti selvatiche antiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vitigni antichi nella zona di Scansano. Con ’ArcheoVino’ si riscoprono

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Temi più discussi: Vitigni antichi nella zona di Scansano. Con ’ArcheoVino’ si riscoprono; SERNAGLIA: presentato un progetto di recupero dei vitigni antichi; Antichi vitigni e moderne tecniche di ricerca: se ne parla a Scansano al convegno ArcheoVino; Figli del vento e del mare: i vini delle isole minori tornano protagonisti.

ArcheoVino: alle radici del Sangiovese, antichi vitigni e moderne tecniche di ricerca al centro del convegno - x.com

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