Paolo Maldini ha incontrato un candidato presidente del Fenerbahçe, definendolo “una grande mente calcistica e un vero amico”. Si ipotizza che possa unirsi al club turco, segnando un possibile passaggio di ruolo. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi del Milan, considerando il momento complicato per il club. Maldini sembra orientato a intraprendere una nuova esperienza professionale.

Paolo Maldini pronto a ripartire dal Fenerbahçe. E per i tifosi del Milan è una notizia che sa di beffa, forse l’ennesima di un periodo diventato sempre più difficile da digerire. L’ex capitano e dirigente rossonero, artefice dello scudetto conquistato nel 2022, potrebbe infatti assumere un ruolo dirigenziale nel club turco in caso di vittoria di Hakan Safi alle elezioni presidenziali del 6 e 7 giugno. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, sabato 23 maggio Maldini ha incontrato a Istanbul proprio Safi per discutere di “pianificazione e strategia calcistica”. Un summit confermato anche dallo stesso ex direttore... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Maldini verso il Fenerbahçe, l’incontro col candidato presidente Safi: “Una grande mente calcistica e un vero amico”

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#MALDINIMILAN #SENONORAQUANDO Paolo Maldini è un dirigente di profilo internazionale ed è perciò naturale che abbia rapporti di amicizia con dirigenti di altri club, come il Fenerbahce e ovviamente non solo. È naturale anche che la nuova Figc possa i x.com

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