In una piccola chiesa della Lorena francese si trova la statua di René de Chalon, conosciuta come il Transi. La scultura rappresenta un cadavere in decomposizione, con dettagli realistici e inquietanti. La figura è disposta in modo da mostrare le viscere e le ossa, creando un effetto disturbante. La statua, datata al Rinascimento, si distingue per il suo realismo crudo e senza veli.

Esiste, in una piccola chiesa della Lorena francese, una statua capace di bloccare il respiro. Non per la sua bellezza convenzionale, non per la luminosità del marmo o la grazia dei panneggi. Ma perché raffigura qualcosa che nessuno, di solito, osa guardare: un uomo che si decompone, in piedi, con il braccio alzato verso il cielo, come se la morte stessa reclamasse ancora un posto tra i vivi. È il Transi di René de Chalon, scolpito intorno al 1545-1547 dal loreno Ligier Richier, e da quasi cinque secoli continua a sconvolgere chiunque entri nella chiesa di Saint-Étienne a Bar-le-Duc, nel nord-est della Francia. Il principe morto a venticinque anni e il mistero della sua tomba. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il cadavere che sfida la morte: il Transi di René de Chalon, la scultura più perturbante del Rinascimento

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She Wrote YA for Years. Her First Adult Novel Opens With a Dead Body. | Alyssa Sheinmel

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