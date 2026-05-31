Il cadavere che sfida la morte | il Transi di René de Chalon la scultura più perturbante del Rinascimento
In una piccola chiesa della Lorena francese si trova la statua di René de Chalon, conosciuta come il Transi. La scultura rappresenta un cadavere in decomposizione, con dettagli realistici e inquietanti. La figura è disposta in modo da mostrare le viscere e le ossa, creando un effetto disturbante. La statua, datata al Rinascimento, si distingue per il suo realismo crudo e senza veli.
Esiste, in una piccola chiesa della Lorena francese, una statua capace di bloccare il respiro. Non per la sua bellezza convenzionale, non per la luminosità del marmo o la grazia dei panneggi. Ma perché raffigura qualcosa che nessuno, di solito, osa guardare: un uomo che si decompone, in piedi, con il braccio alzato verso il cielo, come se la morte stessa reclamasse ancora un posto tra i vivi. È il Transi di René de Chalon, scolpito intorno al 1545-1547 dal loreno Ligier Richier, e da quasi cinque secoli continua a sconvolgere chiunque entri nella chiesa di Saint-Étienne a Bar-le-Duc, nel nord-est della Francia. Il principe morto a venticinque anni e il mistero della sua tomba. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
She Wrote YA for Years. Her First Adult Novel Opens With a Dead Body. | Alyssa Sheinmel
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