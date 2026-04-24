Al Salone del Mobile 2026 a Rho, si presenta una tendenza che vede la poltrona come protagonista principale negli ambienti domestici, sostituendo il tradizionale divano. Sono state mostrate nuove micro-architetture pensate per il relax, che modificano gli spazi dedicati al lavoro e alla conversazione. Questa evoluzione risponde alla necessità di adattare gli interni alle moderne esigenze di comfort e funzionalità.

? Cosa sapere Al Salone del Mobile 2026 a Rho la poltrona sostituisce il ruolo del divano.. Nuove micro-architetture per il relax ridefiniscono gli spazi domestici tra lavoro e conversazione.. Il Salone del Mobile 2026 a Rho rivela nuovi paradigmi di arredamento con sedute che si trasformano in micro-architetture, distaccandosi definitivamente dal ruolo di semplici complementi per il living. Tra le porte Sud, Est e Ovest della fiera, gli espositori presentano modelli capaci di interpretare lo spazio domestico con una libertà inedita, segnando un punto di svolta rispetto alla centralità del divano. Il ventiquattresimo aprile 2026, mentre i visitatori affollano i padiglioni tra le 9:30 e le 18:30, emerge chiaramente come la poltrona abbia smesso di essere un oggetto di servizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Mobile: la poltrona sfida il divano e diventa scultura

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