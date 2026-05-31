Roberto Zampollini, artigiano della nautica di Sarzana, ha avviato nel 1995 con il padre Alfredo l’azienda Zetanautica a Bocca di Magra. La famiglia si è specializzata nel settore dei tender, sviluppando un business legato alla costruzione e vendita di imbarcazioni di piccole dimensioni. La società si è concentrata sulla qualità artigianale e sulla personalizzazione dei prodotti, diventando un punto di riferimento nel settore.

È una storia di famiglia quella di Roberto Zampollini, artigiano della nautica a Sarzana. Nel 1995, Roberto e il padre Alfredo inaugurano Zetanautica a Bocca di Magra. Fondata inizialmente come un’azienda attiva nel settore della nautica tradizionale, dal 2010 si apre al mercato in forte sviluppo per il service ai tender con trasmissione a idrogetto, ovvero mezzi dedicati ad una funzione di supporto agli yacht che in poco tempo diventa il loro core business. Ciò comporta una repentina crescita delle richieste, accompagnata a una progressiva assunzione di organico. Oggi la squadra è composta da 10 dipendenti fissi con un’età media di 30 anni, tra cui anche le due figlie fresche di studio e appassionate di mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il business dei tender. Zampollini e la strada della specializzazione

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