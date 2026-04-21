Castel San Giorgio parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della Strada

Da salernotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel San Giorgio è partito il corso di specializzazione dedicato alla sicurezza stradale e al Codice della Strada, che durerà una settimana. Durante questo periodo, la città ospiterà le lezioni e le attività formative rivolte a professionisti e cittadini interessati a approfondire le normative e le pratiche di sicurezza su strada. L’evento si inserisce nel calendario regionale dedicato alla formazione su questi temi.

Per una settimana, Castel San Giorgio diventa il centro della formazione per la sicurezza stradale in Campania. Ieri mattina, presso l’Aula Consiliare “De Caro”, ha preso il via il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada (Codice corso 392026), organizzato dalla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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