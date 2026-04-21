Castel San Giorgio parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della Strada

A Castel San Giorgio è partito il corso di specializzazione dedicato alla sicurezza stradale e al Codice della Strada, che durerà una settimana. Durante questo periodo, la città ospiterà le lezioni e le attività formative rivolte a professionisti e cittadini interessati a approfondire le normative e le pratiche di sicurezza su strada. L’evento si inserisce nel calendario regionale dedicato alla formazione su questi temi.

Per una settimana, Castel San Giorgio diventa il centro della formazione per la sicurezza stradale in Campania. Ieri mattina, presso l’Aula Consiliare “De Caro”, ha preso il via il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada (Codice corso 392026), organizzato dalla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castel San Giorgio, al via il corso su sicurezza stradale e Codice della Strada Allarme sicurezza a Castel San Giorgio: la nota del Gruppo consiliare Fratelli d’ItaliaIn relazione alle recenti comunicazioni divulgate dalla Sindaca Lanzara sul tema della sicurezza, il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia ritiene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Castel San Giorgio. Parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della Strada; Maccarese, incidente sotto la pioggia: tre auto coinvolte; L’Agerola vince ancora e vola ai playoff. Castel San Giorgio salvo; Tutto pronto per il Focarone di San Giorgio. Castel San Giorgio: parte il corso di specializzazione Sicurezza stradale e Codice della StradaStampaPer una settimana, Castel San Giorgio diventa il centro della formazione per la sicurezza stradale in Campania. In mattinata presso l’Aula Consiliare De Caro, ha preso il via il corso di speci ... salernonotizie.it Castel San Giorgio, al via il corso su sicurezza stradale e Codice della StradaUna settimana dedicata alla formazione e alla prevenzione. Ha preso il via questa mattina, presso l’Aula Consiliare De Caro, il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada ... zon.it “Benvenuti a Castel San Giorgio”: un viaggio tra memoria, identità e appartenenza. Un racconto intenso e coinvolgente che dà voce a un territorio e alle sue storie, restituendo il valore autentico della memoria condivisa. È questo lo spirito del docufilm “Benven facebook