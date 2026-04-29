In diversi settori lavorativi si registra una crescita della domanda di competenze legate alla sostenibilità, con circa l’80% delle posizioni che richiedono conoscenze avanzate in ambito ambientale. Quattro professioni su cinque richiedono ormai competenze green elevate o molto elevate. Si tratta di un cambiamento che, seppur non sempre evidente, sta influenzando profondamente il mercato del lavoro, indicando che il processo di transizione ecologica è già in atto da tempo.

“Oggi, ormai per quattro professioni su cinque vengono richieste competenze green alte o molto alte. C’è un intero mondo del lavoro, insomma, che sta andando in quella direzione, una specie di fiume carsico che non si vede ma che dimostra che la transizione ecologica è già in corso da un pezzo”. Marco Gisotti, giornalista e divulgatore scientifico, è autore – con Tessa Gelisio – di Green Jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro (edizioni Ambiente). Il libro nasce dall’incrocio dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, il più importante database di rilevamento della domanda di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambiente e lavoro, l’esperto: “La specializzazione sui fronti della sostenibilità è richiesta nell’80% dei casi”

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