Corriere dello Sport – La Juve vuole tenere Holm | la proposta al Bologna e la mossa che potrebbe sbloccare tutto

La Juventus sembra intenzionata a mantenere Holm nella propria rosa e ha presentato un'offerta al Bologna. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, e questa mossa potrebbe facilitare un accordo tra le parti. Al momento, non ci sono notizie ufficiali o smentite riguardo alla proposta avanzata dalla squadra torinese. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

2026-04-13 09:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La Juve scopre Holm. Scusate il ritardo, sembra dire Emil, anche se non è certo colpa sua se è sbocciato un paio di mesi dopo. «Sono contento di aver superato un periodo complicato: sono state sei settimane difficili» riflette lo svedese, rientrato a pieno regime dopo la lesione al soleo rimediata contro l’Inter, all’esordio in bianconero, che l’ha costretto appunto a un mese e mezzo di assenza forzata. L’esterno si è preso la scena nella notte che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla prossima Champions.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Juve vuole tenere Holm: la proposta al Bologna e la mossa che potrebbe sbloccare tutto Corriere dello Sport – La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: “A fine mese si attendono una risposta”2026-04-11 12:48:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: BARCELLONA (Spagna) – Il Barcellona ha... Corriere dello Sport – Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario2026-03-19 08:59:00 Arrivano conferme dal Corriere: La Juventus vuole fare un regalo a Luciano Spalletti.