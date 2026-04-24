Un bolide nella notte lo spettacolo della meteora che illumina a giorno il cielo del golfo

Nella notte, un ennesimo bolide ha attraversato il cielo del Golfo della Spezia, illuminando l’intera zona come fosse giorno. La webcam posizionata presso la pensione Miramare a Tellaro ha ripreso l’evento, che si è verificato in una serata limpida e serena. La visione del fenomeno ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori presenti nella zona, che hanno potuto seguire l’evento in tempo reale.

La Spezia, 24 aprile 2026 – La webcam di Paesaggi Digitali ospitata dalla pensione Miramare a Tellaro scruta placidamente il cielo come ogni notte, è una serata bellissima e il cielo è limpido sul Golfo della Spezia. Ma alle 0,45 succede qualcosa: una scia incredibilmente luminosa solca il cielo che si illumina a giorno per un momento. L’occhio vigile. E’ un bolide che illumina la notte spezzina. Per la gioia degli astrofili. “Un bolide – spiegano gli Astrofili Spezzini sui social – è una meteora particolarmente luminosa, prodotta dall’ingresso ad altissima velocità di un piccolo corpo roccioso o metallico nell’atmosfera terrestre. Solo nel caso in cui alcuni frammenti raggiungano il suolo si parla di meteorite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un bolide nella notte, lo spettacolo della meteora che illumina a giorno il cielo del golfo Notizie correlate Bolide illumina il cielo tra Avellino e Salerno: spettacolo sulla Campania all'albaErano le 5:20 di mattina quando un bagliore intenso ha attraversato il cielo tra le province di Avellino e Salerno. Un "bolide" illumina l'alba: spettacolo raro in provincia di SalernoUn fenomeno raro e spettacolare ha catturato l’attenzione di molti cittadini nelle prime ore del mattino: intorno alle 5:44, un grosso presunto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un bolide illumina il cielo sopra il Golfo della Spezia; Bolide attraversa il cielo di Roma: tam tam sui social; Scia luminosa all'alba nel cielo di Salerno, poi un boato. L'esperto: E' il rientro di un satellite; Il giallo della scia luminosa sui cieli di Sicilia e Campania: ecco cosa è successo. Spettacolo nel cielo notturno, un bolide illumina per qualche secondo il Golfo della SpeziaSpettacolo nel cielo notturno, un bolide illumina per qualche secondo il Golfo della Spezia ... msn.com Terremoto magnitudo 5.9: forte scossa registrata, trema la terra nella notteUna scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 04:06 locali del ... msn.com Un luminosissimo "bolide" illumina il Golfo della Spezia Leggi il nostro articolo… https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=174959 facebook Non solo Sinner, anche Tsitsipas sfoggia un bolide per pochi eletti x.com