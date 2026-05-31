L'Inter ha avviato trattative con il Liverpool per acquistare Curtis Jones, un centrocampista internazionale. La decisione di intervenire sul mercato è stata presa dopo una rottura tra il club nerazzurro e il Liverpool, che ha portato a un confronto aperto sulle condizioni dell’affare. Le discussioni sono intense e ancora in corso, senza che siano stati comunicati dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

L’ Inter ha deciso di rompere gli indugi per assicurarsi un rinforzo di spessore internazionale in mezzo al campo, avviando una trattativa serrata con il Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I campioni d’Italia in carica cercano un elemento capace di abbinare dinamismo e qualità tecnica nella zona nevralgica del terreno di gioco, individuando nel classe 2001 il profilo ideale per completare le rotazioni di Simone Inzaghi. Le diplomazie tra i due club si sono già attivate per sondare la fattibilità dell’operazione, facilitata dal gradimento del calciatore che ha manifestato l’intenzione di confrontarsi con il campionato di Serie A dopo un periodo calcisticamente opaco vissuto in Premier League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il blitz dell’Inter per Curtis Jones: la spaccatura con il Liverpool accende il mercato nerazzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inter, colpo Curtis Jones: trattativa aperta con il Liverpool

Jones Inter, Fabrizio Romano svela: «Curtis ha già dato il suo sì, ora decide il Liverpool»Fabrizio Romano ha riferito che il centrocampista dei Reds ha già dato il suo assenso a un trasferimento, mentre ora spetta al Liverpool decidere se...

Temi più discussi: TS – Inter, Jones si è promesso. E Kone non sfuma. Rischio offertona per Sucic; Mercato, QS svela: Oltre a Jones nei dialoghi col Liverpool all’Inter è stato offerto anche; Calciomercato Inter-Juventus: intrigo Bremer. Bisseck, sirene milionarie. Nuove sirene per Bastoni, Palestra e... - Le indiscrezioni nerazzurre; Inter, assalto alla Premier: spunta Curtis Jones.

Inter, a lavoro per Curtis Jones: cosa manca per l’arrivo dell’inglese?Curtis Jones resta un obiettivo. I nerazzurri vogliono l'inglese, con il quale hanno già trovato l'accordo: manca però un ultimo tassello. spaziointer.it

Curtis Jones all’Inter, c’è solo un ostacolo: il Liverpool insisteCurtis Jones sempre più vicino all'Inter: i nerazzurri avrebbero un accordo con il Liverpool ma manca un dettaglio. spaziointer.it