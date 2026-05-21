Comolli non parla con Spalletti poi Chiellini Modesto Juve in cortocircuito Elkann decide dopo il derby

La Juventus attraversa un momento di tensione con diverse figure dello staff tecnico e dirigenziale. Comolli non ha avuto confronti con Spalletti, mentre Chiellini e Modesto sono stati coinvolti in situazioni simili. La squadra sembra essere in una fase di cortocircuito, con il presidente di Exor che ha programmato una decisione importante dopo il derby contro il Torino. La partita rappresenta un appuntamento cruciale, poiché determinerà le scelte relative all'organico per il futuro della squadra.

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