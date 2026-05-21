Comolli non parla con Spalletti poi Chiellini Modesto Juve in cortocircuito Elkann decide dopo il derby
La Juventus attraversa un momento di tensione con diverse figure dello staff tecnico e dirigenziale. Comolli non ha avuto confronti con Spalletti, mentre Chiellini e Modesto sono stati coinvolti in situazioni simili. La squadra sembra essere in una fase di cortocircuito, con il presidente di Exor che ha programmato una decisione importante dopo il derby contro il Torino. La partita rappresenta un appuntamento cruciale, poiché determinerà le scelte relative all'organico per il futuro della squadra.
La confusione che caratterizza il finale di stagione della Juventus, al punto di offrire poche certezze per riprogrammare il futuro, filtra da alcune dinamiche interne alla struttura del club. Il rapporto freddo fra Spalletti e Comolli rischia di portare fuori strada, quantomeno di non contestualizzare bene tutti i punti chiave dell’instabilità juventina. L’asse, infatti, non ha nulla a che vedere con un tutti contro tutti e – ancora meno – con un braccio di ferro più politico che tecnico come ai tempi in cui Allegri finì per scontrarsi con Giuntoli. Stavolta i limiti sono imposti da un’operatività lenta, poco lineare e poco funzionale per la relazione dei diversi ruoli previsti ai fini dell’ottenimento dei risultati ambiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
COMOLLI and CHIELLINI speak after Inter 3-2 Juventus
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