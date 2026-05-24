La Juventus si prepara a sfidare il Torino in un derby che potrebbe segnare la fine di un ciclo tecnico. La partita si svolgerà in un clima di incertezza, con decisioni possibili sul futuro di alcuni giocatori chiave e dell’allenatore. La sfida rappresenta un momento cruciale per il club, che potrebbe cambiare rotta in base all’esito del match.

La Juventus si appresta ad affrontare il derby contro il Torino in un clima di profonda incertezza calcistica, in quello che si preannuncia come un potenziale punto di rottura e la conclusione di un ciclo tecnico per il club bianconero. Come riportato in un’analisi approfondita dalla testata specializzata TuttoJuve.com, l’appuntamento stracittadino arriva subito dopo la pesante delusione patita nella sfida contro la Fiorentina, un match che ha lasciato in dote alla squadra un carico di interrogativi sulla tenuta mentale del gruppo. La partita contro i granata non metterà quindi in palio soltanto la supremazia cittadina, ma si trasformerà in... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus al bivio del derby: contro il Torino si decide il futuro di Spalletti, Vlahovic e dei big

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A great goal against Torino after a fantastic attack

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