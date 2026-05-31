Il bivio di Davide Frattesi e le grandi manovre dell’Inter | l’assalto inglese e la carta giallorossa per Koné

Davide Frattesi sta preparando la partenza dall’Inter, dove ha avuto poche occasioni di giocare con continuità. L’obiettivo è trovare più spazio altrove. Nel frattempo, l’Inter ha avviato trattative con diverse squadre, tra cui un club inglese. La Roma, invece, potrebbe offrire un giocatore come contropartita per arrivare a Koné. La situazione è in fase di definizione, con le parti che cercano un accordo.

Davide Frattesi è pronto a lasciare l’ Inter per trovare lo spazio e la centralità che a Milano ha vissuto solo a intermittenza. Dopo essere stato a un passo dal trasferimento al Nottingham Forest nella scorsa finestra di gennaio, un’operazione poi congelata per non alterare gli equilibri della rosa a stagione in corso, il centrocampista romano ha chiesto ufficialmente alla dirigenza di essere ceduto per sposare un progetto tecnico capace di garantirgli un minutaggio superiore. La fine dell’anno calcistico ha certificato una rottura silenziosa ma ormai definitiva, trasformando il classe 1999 nel pezzo pregiato del mercato in uscita dei campioni d’Italia, pronti a scatenare un’asta internazionale che coinvolge l’Inghilterra e le big della Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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