L’Inter sta pianificando un cambiamento nel reparto di centrocampo per la stagione 20262027, puntando su Manu Koné come nuovo elemento chiave. L’obiettivo è aumentare l’intensità e la forza fisica della squadra. La società ha in programma un investimento di circa 50 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista.

L’ Inter prepara la rivoluzione del motore mediano per la stagione 20262027, individuando in Manu Koné l’obiettivo strategico per alzare i giri del ritmo e della forza fisica. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista della Roma è diventato il target prioritario del DS Ausilio, pronto a sacrificare Davide Frattesi per finanziare l’operazione. Il piano nerazzurro prevede un investimento complessivo oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra necessaria per strappare il francese ai giallorossi e battere la concorrenza internazionale che si è addensata sul calciatore nell’ultimo biennio. La chiave di volta dell’affare risiede proprio nella cessione dell’ex Sassuolo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, rivoluzione Koné: Frattesi è la chiave per l’assalto da 50 milioni

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