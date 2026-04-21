In una situazione di tensione nella società giallorossa, legata alle scelte di allenatore e al ruolo di alcuni giocatori, la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Si parla di un assalto a un centrocampista e di uno scambio con l’Inter per arrivare a un difensore francese. Nonostante le difficoltà interne, l’obiettivo resta rafforzare la rosa in vista delle prossime partite.

Nonostante il caos in casa Roma, legato alla panchina e i dubbi sul futuro di Gasperini, la dirigenza non smette di muoversi sul fronte acquisti. Il nome di Davide Frattesi, continua a convincere, rimanendo uno dei profili più interessanti per rafforzare il centrocampo giallorosso. La società, potrebbe approfittare del fatto che all’Inter lo spazio per lui è ormai ridotto al minimo, e i nerazzurri non sembrerebbero intenzionati a opporre resistenza per la sua partenza. Frattesi-Inter, un rapporto ai titoli di coda. La storia tra Davide Frattesi e l’Inter sembrerebbe destinata a concludersi. Per la quarta volta di fila, infatti, il giocatore è ancora al centro delle trattative.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, assalto a Frattesi: scambio con l’Inter per sbloccare Manu Koné

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