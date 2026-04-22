Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà | in arrivo la seconda edizione

Il 25 aprile si svolgerà la seconda edizione del Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà. La manifestazione avrà inizio alle 9 e si terrà presso il bocciodromo di Gallina, situato in Piazza San Francesco de Sales. L’evento è organizzato per promuovere il gioco e favorire incontri tra i partecipanti. La giornata sarà dedicata a incontri sportivi in un contesto di convivialità e scambio.

Si terrà il 25 aprile a partire dalle ore 9 presso il Bocciodromo di Gallina, in Piazza S. Francesco de Sales, il “2° Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà”. Evento promosso dall’ASD Bocciofila Villa Arangea con la collaborazione dell’Associazione Liberi Pensatori e dell’ASD.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Bocce, sedicesima edizione alla memoria di Carlo Giovannelli. Trofeo Ancona 2000. In gara il meglio d’ItaliaStraordinario fine settimana di bocce in provincia di Ancona con tre gare nazionali, tra maschile e femminile. Tanti testimonial per una super Camminata dell'amicizia: ecco il programma della 51° edizioneÈ tutto pronto per l’edizione numero 51 della Camminata dell’Amicizia, che si terrà a Bosisio Parini domenica 12 aprile: i volontari del Gruppo Amici... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentato il 2° Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarieta’; Federazione Italiana di Bocce - L'A.B. Genovese vince nel trofeo di casa - FIB; Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà: in arrivo la seconda edizione il 25 aprile 2026; Domotek, è festa doppia: dopo la Coppa Italia arriva anche la Supercoppa. Reggio Calabria, presentato il Secondo Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della SolidarietàSi è svolta nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la presentazione del 2° Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà, promosso dall’ASD Bocciofila Villa Arangea con la coll ... strettoweb.com Bocce: l’11 e 12 aprile a Frosolone 220 atleti per il 22° Trofeo Città di Frosolone 19° Trofeo Lelio PallanteC’è grande attesa a Frosolone, per il 22° Trofeo Città di Frosolone 19° Trofeo Lelio Pallante, la gara intitolata allo storico editore di Telemolise, compianto sindaco di Frosolone e Presidente del Co ... cblive.it FIB Federazione Italiana Bocce Molise. . 22° Trofeo Città di Frosolone 19° Trofeo Lelio Pallante, organizzato dalla Società Bocciofila Frosolonese, nello speciale realizzato dalla redazione sportiva di Telemolise. - facebook.com facebook