Il 12enne che ha tentato di accoltellare il prof nel trapanese pubblicava frasi fasciste | Voleva compiere una strage

Per la procuratrice dei minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare un professore in una scuola di San Vito Lo Capo "avrebbe potuto e voluto fare una strage". Il giovane si ispirava alle stragi negli Stati Uniti e indossava una t-shirt col motto fascista "me ne frego". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Docente accoltellata, 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social

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Trapani, il post dell'12enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"Un ragazzino di 12 anni ha pubblicato un messaggio online in cui ha scritto di non voler essere incolpato per le azioni che compirà tra quattro ore.

Trapani, il post del 12enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"Un ragazzo di 12 anni ha pubblicato un messaggio in cui afferma di non voler essere incolpato per azioni che potrebbe compiere tra quattro ore.

Temi più discussi: La scritta Columbine sul caschetto, nessun segno di pentimento: lo studente 12enne che ha accoltellato il prof a Trapani voleva uccidere più persone; Dodicenne cade dal balcone: voleva scappare di casa; Si spaccia per un 16enne e adesca una ragazzina. Foto di nudo e ricatti; Nocera Inferiore, fugge da casa calandosi dal balcone: 12enne ricoverata.

La scritta Columbine sul caschetto, nessun pentimento: lo studente 12enne che ha accoltellato il prof a Trapani voleva uccidere più persone x.com

La scritta Columbine sul caschetto, nessun segno di pentimento: lo studente 12enne che ha accoltellato il prof a Trapani voleva uccidere più personeGli investigatori: Una strage mancata. Caccia agli utenti social che l’hanno istigato. Si valuta il trasferimento in una struttura specializzata ... corriere.it

Adoro come Stefan non l'abbia nemmeno incolpata per andare avanti o per avergli spezzato il cuore. L'ha incolpata per la mancanza di empatia. Ecco perché sarà sempre il fratello emotivamente maturo. reddit

Sentito per ore il 12enne che ha aggredito un prof in Sicilia, non è pentitoÈ stato sentito per ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo il 12enne che ieri si è presentato a scuola armato di due coltelli e ha tentato di aggredire il professore di tecnologia davanti a ... ansa.it