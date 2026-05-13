3 memorial Donato Fraccalvieri rugby e sociale

Due giornate dedicate al rugby hanno riunito appassionati, atleti e volontari in un evento che ha celebrato la fratellanza, l’amicizia e il sostegno tra i partecipanti. Durante il fine settimana, sono state organizzate diverse attività sportive e sociali, coinvolgendo la comunità locale. L’evento ha ricordato il memorial dedicato a Donato Fraccalvieri, figura importante nel mondo del rugby e del sociale.

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