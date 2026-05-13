3 memorial Donato Fraccalvieri rugby e sociale
Due giornate dedicate al rugby hanno riunito appassionati, atleti e volontari in un evento che ha celebrato la fratellanza, l’amicizia e il sostegno tra i partecipanti. Durante il fine settimana, sono state organizzate diverse attività sportive e sociali, coinvolgendo la comunità locale. L’evento ha ricordato il memorial dedicato a Donato Fraccalvieri, figura importante nel mondo del rugby e del sociale.
Due giornate passate all’insegna della fratellanza, dell’amicizia, del sostegno, dello sport.un weekend nel segno del Rugby. Giunti alla terza edizione del Memorial Donato Fraccalvieri, la società Rugby Union Santeramo ha voluto trascorrere insieme ai bambini, ai ragazzi questi momenti di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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