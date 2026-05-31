Ieri in Campania | mentre una vita si spegneva un’altra veniva al mondo…

Sabato 30 maggio 2026 in Campania si sono verificati due eventi distinti. In un ospedale di Avellino, una donna ha dato alla luce un neonato, mentre in un'altra struttura si è registrato il decesso di una giovane persona. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze degli eventi. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai soggetti coinvolti o alle ragioni di tali accadimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 30 maggio 2026. Avellino – Mentre una giovane vita si spegneva, un’altra veniva al mondo. A poche ore dalla morte di Salik Hossain, il 26enne originario del Bangladesh deceduto all’ospedale Moscati di Avellino in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto a Lioni, la moglie ha dato alla luce una bambina. (LEGGI QUI) Benevento – Clemente ordina, Nino dispone. Almeno è questa la lettura che nelle ultime ore circola con insistenza negli ambienti politici sanniti dopo la decisione di anticipare al 26 luglio le elezioni per il rinnovo della presidenza della Provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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