Ieri in Campania | tragedia in Irpinia uomo si toglie la vita nel garage

Ieri in Irpinia, un uomo ha deciso di togliersi la vita nel garage della propria abitazione. L’episodio si è verificato in una provincia della Campania, lasciando sgomenta la famiglia e i residenti della zona. La polizia ha avviato le verifiche del caso, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle ragioni che hanno portato a questa scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 25 marzo 2026. Avellino – Ha scelto il garage dell’abitazione di famiglia per compiere un estremo gesto che ha lasciato nello sconforto tutti i suoi cari. Un uomo di nemmeno 50 anni, originario di Altavilla Irpina, è stato rinvenuto privo di vita questa mattina dal padre, che ha tentato di soccorrerlo ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. (LEGGI QUI) Benevento – Una scena che va oltre il semplice tentato furto e che racconta un senso di insicurezza sempre più diffuso. In contrada San Vito, a ridosso dell’area del centro commerciale Buonvento, una madre si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre teneva in braccio la figlia di appena un anno e mezzo, con un’altra bambina di quattro anni presente in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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