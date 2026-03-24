Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 23 marzo 2026. Avellino – Con una percentuale del votanti complessivi di 53,69%.i 326.395 elettori dei 118 comuni della Provincia di Avellino hanno espresso la propria preferenza per il referendum sulla giustizia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Più collegamenti su gomma, in attesa della riapertura della linea ferroviaria Napoli – Benevento via Cancello, la cosiddetta Valle Caudina, ferma dal 2020 e destinata a restare inattiva almeno fino alla fine del 2026. È questa la priorità indicata dall’Università degli Studi del Sannio alla Regione Campania, al termine di un confronto istituzionale che ha coinvolto i vertici dell’Ateneo e i rappresentanti del territorio in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Referendum Giustizia, in Campania “No” al 65%, “Sì” al 35%

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