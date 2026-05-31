Le forze israeliane hanno preso il controllo della fortezza di Beaufort in Libano, suscitando una risposta immediata da parte della Francia, che ha richiesto un intervento urgente dell’ONU. La presa di Beaufort rappresenta un cambiamento significativo nel controllo del territorio, con implicazioni sul fronte militare. La Francia ha espresso preoccupazione per la situazione e ha chiesto un intervento internazionale per gestire la crisi.

? Punti chiave Come cambierà il controllo del territorio dopo la presa di Beaufort?. Perché la Francia ha chiesto un intervento urgente all'ONU?. Quali sono gli obiettivi tattici di Netanyahu oltre il fiume Litani?. Cosa comporta per la sicurezza regionale l'occupazione di Qalaat al-Shakif?.? In Breve L'operazione mira a proteggere le comunità di Galilee Panhandle e Metula.. Il ministro Barrot contesta l'avanzata oltre il fiume Litani.. La posizione di Qalaat al-Shakif domina la regione di Nabatieh.. L'obiettivo tattico è distruggere le infrastrutture di lancio di Hezbollah.. L’IDF occupa la fortezza di Beaufort nel sud del Libano: Parigi reagisce con una richiesta urgente all’ONU. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IDF in Libano: presa della fortezza di Beaufort e allarme Parigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libano, Israele conquista la fortezza di Beaufort. Netanyahu: “E’ una svolta”Israele ha preso il controllo della fortezza medievale di Beaufort nel sud del Libano.

Libano, Idf diffonde video di operazione nel castello di BeaufortLe forze israeliane hanno pubblicato un video che mostra le operazioni militari per prendere il controllo di una montagna strategica nel sud del...

Temi più discussi: 'Idf avanza troppo in Libano', ls Francia chiede riunione lampo Consiglio Onu; Libano, Netanyahu disubbidisce a Trump: l’Idf torna a colpire Beirut; Libano: Idf intensifica gli attacchi a strutture di Hezbollah; Netanyahu, 'estendiamo la nostra presa sui territori di Hezbollah'.

Ho ordinato all'Idf di ampliare l'operazione in Libano.Le nostre forze hanno attraversato il Litani,hanno conquistato zone strategiche, hanno occupato la cresta di Beaufort. Rafforzeremo la nostra presa sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah. Così x.com

L'Idf conquista il castello di Beaufort in Libano, il simbolo della contesaLa bandiera della Brigata Golani sulla vetta della fortezza di Beaufort riporta l'immaginario collettivo israeliano indietro di 44 e 26 anni. Nel 1982, l'Idf conquistò dalle mani dell'Olp la ... ansa.it

Libano, Netanyahu: Ho dato ordine all'Idf di ampliare le manovreRoma, 31 mag. (LaPresse) Ho ordinato all'Idf di ampliare l'operazione in Libano. Le nostre forze hanno attraversato il Litani, hanno ... stream24.ilsole24ore.com