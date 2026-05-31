Icardi alla Juve a zero? Quanto ha giocato e segnato col Galatasaray

Notizia in breve

Mauro Icardi ha lasciato il Galatasaray senza costi di trasferimento e si è unito alla Juventus. Durante la sua esperienza con il club turco, ha giocato un totale di 49 partite, segnando 23 gol. Nella stagione 2022-2023 ha disputato 34 incontri e segnato 16 reti. In precedenza, con altri club, ha totalizzato 246 presenze e 138 gol, in tutte le competizioni.