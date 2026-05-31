Icardi alla Juve a zero? Quanto ha giocato e segnato col Galatasaray

Da juventusnews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mauro Icardi ha lasciato il Galatasaray senza costi di trasferimento e si è unito alla Juventus. Durante la sua esperienza con il club turco, ha giocato un totale di 49 partite, segnando 23 gol. Nella stagione 2022-2023 ha disputato 34 incontri e segnato 16 reti. In precedenza, con altri club, ha totalizzato 246 presenze e 138 gol, in tutte le competizioni.

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di Mauro Munno Icardi alla Juve a zero? Quanto ha giocato e segnato a punta argentina 33enne col Galatasaray: i numeri delle ultime stagioni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la  Juventus  sta valutando con grande attenzione il profilo di  Mauro Icardi per coprire l’eventuale partenza di  Dusan Vlahovic. L’attaccante argentino, già sondato dalla dirigenza bianconera lo scorso gennaio, è attualmente in trattativa per rinnovare il proprio contratto con il  Galatasaray, ma non è affatto esclusa l’ipotesi che possa liberarsi a  parametro zero  in estate. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante l’età... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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