Graziani commenta l’ultimo pareggio della Juventus contro il Sassuolo, le due differenti facce della partita e l’assenza di un vero attaccante. La Juventus ha raccolto un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo e le dinamiche viste sul campo continuano a far discutere gli esperti. Durante la trasmissione La Nuova DS, è intervenuto Ciccio Graziani per esprimere il proprio pensiero sulla prestazione dei bianconeri. L’opinionista ha esaminato l’andamento nei 90 minuti, evidenziando il netto divario tra le 2 frazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Io ho visto una Juventus che ha fatto un grandissimo primo tempo, il Sassuolo mi aveva deluso e aveva tirato pochissimo in porta, la Juventus aveva avuto delle occasioni per andare in vantaggio e poteva addirittura raddoppiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani difende la Juve: «Ha fatto una grande partita col Sassuolo. Se Locatelli avesse segnato quel rigore…». L’analisi

Articoli correlati

Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Leggi anche: Adani difende Allegri: «Non fatevi ingannare dal risultato! Col Pisa ha meritato e se Fullkrug segna quel rigore…»

Approfondimenti e contenuti su Graziani difende

Graziani dopo Juve-Sassuolo: Gli episodi cambiano i giudizi, i bianconeri meritavano la vittoriaAi microfoni di Radio Sportiva l'opinionista Ciccio Graziani ha analizzato il pareggio tra Juventus e Sassuolo per 1-1, marcatori Kenan Yildiz e Andrea Pinamonti: «La Juve ha fatto ... tuttojuve.com

Graziani: Ho visto una buona Juventus contro il Sassuolo, nonostante giochi senza punte...Nel corso de La Nuova DS, Ciccio Graziani ha parlato della Juventus vista contro il Sassuolo: Io ho visto una Juventus che ha fatto un grandissimo primo tempo, il Sassuolo mi aveva deluso ... tuttojuve.com