L’attaccante ha raggiunto un accordo con la dirigenza del club turco dopo una disputa legale riguardante i ritardi nei pagamenti dei diritti d’immagine. La questione si è risolta senza ulteriori ostacoli, permettendo di definire la situazione contrattuale dell’atleta. La risoluzione della disputa apre nuove possibilità sul futuro dell’attaccante, che ora potrebbe affrontare diversi scenari legati alle prossime decisioni di mercato.

Icardi Galatasaray, l’attaccante ha sistemato la disputa legale con la dirigenza turca legata ai fastidiosi ritardi nei pagamenti. Mauro Icardi ha trovato una soluzione definitiva alla spigolosa controversia esplosa con la sua società. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, l’attaccante ha risolto la disputa iniziata durante la pausa per le nazionali. Al centro della complicata discussione c’erano i ritardi nei pagamenti dei diritti d’immagine da parte del club, per una cifra pari a 4 milioni di euro. Il giocatore ha voluto fare chiarezza per concentrarsi sulle prestazioni da offrire sul campo, senza distrazioni extra calcistiche che avrebbero minato la sua totale concentrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve

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