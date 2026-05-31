L’uso di intelligenza artificiale nelle piccole imprese è aumentato di cinque volte. Le aziende impiegano algoritmi per automatizzare compiti burocratici ripetitivi, riducendo il tempo dedicato alle attività amministrative. La tecnologia viene adottata per semplificare le pratiche quotidiane, migliorare l’efficienza e ridurre gli errori. Non ci sono ancora dati sui risultati concreti, ma l’incremento indica un interesse crescente nel settore artigianale.

? Punti chiave Come possono gli algoritmi liberare l'artigiano dalle mansioni burocratiche quotidiane?. Perché quasi la metà delle imprese locali non ha ancora iniziato?. Quali competenze mancano per gestire l'innovazione senza supporto esterno?. Come sta cambiando il rapporto tra officine tradizionali e automazione?.? In Breve Il 49% delle aziende intervistate non ha ancora adottato l'intelligenza artificiale.. Il 36% degli imprenditori fatica a comprendere le possibilità concrete degli strumenti.. Il 70,5% delle piccole imprese richiede corsi di formazione specifica sull'IA.. Laboratori pratici presso InnovaHub di Padova previsti per il 9 e 15 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA nelle botteghe: l’uso della tecnologia è quintuplicato tra le imprese

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