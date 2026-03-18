IA nelle imprese | il master che trasforma l’uso in profitto

Da ameve.eu 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo master lanciato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma si concentra sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, con l’obiettivo di rendere questa tecnologia uno strumento strategico per aumentare i profitti. Il corso si rivolge a professionisti e aziende interessate a integrare l’IA nei propri processi, offrendo competenze pratiche e aggiornate per sfruttare al meglio le potenzialità della tecnologia.

Un nuovo percorso formativo lanciato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma punta a trasformare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da esperimento isolato a leva strategica per le imprese italiane. Il programma, gestito da Ucbm Academy, mira a colmare il divario tra l’uso individuale degli strumenti digitali e la necessità di un ritorno economico misurabile per le organizzazioni. Con dati Istat che evidenziano come la mancanza di competenze freni il 60% delle aziende, questo master si propone come soluzione pratica per integrare l’IA nei processi aziendali reali. I numeri parlano chiaro: studi di settore indicano che gli investimenti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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