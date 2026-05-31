Il filosofo francese Morin ha elaborato una teoria della complessità che potrebbe influenzare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, suggerendo un approccio più integrato e sistemico. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare i principi di Morin alla programmazione digitale, con l’obiettivo di incorporare l’etica nel processo di creazione delle tecnologie. La riflessione riguarda anche come le idee di Morin possano aiutare a gestire le sfide etiche legate all’intelligenza artificiale.

? Punti chiave Come può la teoria della complessità guidare lo sviluppo dell'IA?. Cosa significa integrare l'etica di Morin nella programmazione digitale?. Come cambieranno i percorsi formativi per gestire l'interazione uomo-macchina?. Perché la dimensione umana deve guidare le trasformazioni del mercato lavorativo?.? In Breve Mario Rusconi dirige il Dipartimento IA, Etica Sociale, Formazione e Lavoro del Consorzio Universitario.. La teoria della complessità di Morin guida l'integrazione tra etica e strumenti digitali.. Il modello filosofico serve a gestire l'interazione uomo-macchina nei settori formazione e lavoro.. Le riflessioni di Morin orientano i nuovi percorsi formativi per i professionisti del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA ed etica: Rusconi vede in Morin una guida per il digitale

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