IA ed etica | Rusconi vede in Morin una guida per il digitale
Il filosofo francese Morin ha elaborato una teoria della complessità che potrebbe influenzare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, suggerendo un approccio più integrato e sistemico. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare i principi di Morin alla programmazione digitale, con l’obiettivo di incorporare l’etica nel processo di creazione delle tecnologie. La riflessione riguarda anche come le idee di Morin possano aiutare a gestire le sfide etiche legate all’intelligenza artificiale.
? Punti chiave Come può la teoria della complessità guidare lo sviluppo dell'IA?. Cosa significa integrare l'etica di Morin nella programmazione digitale?. Come cambieranno i percorsi formativi per gestire l'interazione uomo-macchina?. Perché la dimensione umana deve guidare le trasformazioni del mercato lavorativo?.? In Breve Mario Rusconi dirige il Dipartimento IA, Etica Sociale, Formazione e Lavoro del Consorzio Universitario.. La teoria della complessità di Morin guida l'integrazione tra etica e strumenti digitali.. Il modello filosofico serve a gestire l'interazione uomo-macchina nei settori formazione e lavoro.. Le riflessioni di Morin orientano i nuovi percorsi formativi per i professionisti del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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