Challenge for the Future | gli studenti a confronto con l’AI per una sfida di orientamento ed etica digitale

Oltre duecento studenti si sono riuniti in un evento dedicato all’orientamento e all’etica digitale, organizzato da un’associazione imprenditoriale in provincia di Bergamo. La mattina ha visto i giovani confrontarsi con temi legati all’intelligenza artificiale, in un percorso di approfondimento e riflessione sulle sfide del futuro digitale. L’iniziativa si è svolta in un ambiente che ha favorito il dialogo tra studenti e esperti del settore.

Confindustria Bergamo si è trasformata per una mattina in un laboratorio di futuro. Oltre duecento studenti delle quinte superiori dei quattro principali istituti con indirizzi informatici della provincia (Archimede, Majorana, Marconi e Paleocapa) si sono riuniti venerdì nell’Auditorium dell’Associazione per un evento di orientamento che supera i confini della didattica tradizionale. Dalle competenze tecniche all’eredità sociale. L’apertura dei lavori, affidata a Valentina Pedretti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo, ha tracciato la rotta: “È importante cogliere ogni occasione per rafforzare il legame tra scuola e imprese, con un’attenzione particolare agli indirizzi tecnici, fondamentali per un territorio ad alta trazione manufatturiera come quello bergamasco – ha sottolineato -.🔗 Leggi su Bergamonews.it Terni, formazione ed alta cucina per la 2ª ‘Notte degli chef’ Notizie correlate Cybersecurity in sanità, esperti a confronto su sfida tecnologica ed etica(Adnkronos) – "L'innovazione tecnologica applicata alla sanità rappresenta un'importante sfida non solo tecnologica, ma anche etica". Hackathon 20:20: la sfida di Fermo tra IA ed etica digitaleTrentasei studenti dell’indirizzo informatico, insieme a sei ex allievi che proseguono oggi i propri studi universitari, si sono sfidati nella sede... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Judo Challenge & Future Cup; Porcu launches his challenge: A coalition of courage to govern Quartu.; Susan Coyle first woman to lead Australian Army at a time of reform and challenge; Maroc Challenge | Buttò conquista il 4° posto verso la Dakar 2027. $1 Million Seeding The Future Global Food System Challenge Now Open for SubmissionsBonn, Germany – October 15, 2025 – Global innovators are invited to apply for the Seeding The Future Global Food System Challenge (GFSC), hosted by Welthungerhilfe (WHH) and funded by the Seeding The ... ansa.it Ruffini: «The challenge for Moncler’s 70th anniversary»«My challenge for Moncler’s future? Creating a huge Maison. And to those who tell me that this result is already achieved, I answer that maintaining this level is a challenge in itself.» Remo Ruffini ... milanofinanza.it AUTOMOBILISMO - IL TRICOLORE FORMULA CHALLENGE TORNA SULLE STRADE DI POTENZA Terza tappa del Campionato Italiano ACISPORT di specialità, il 26 aprile l’atteso Trofeo “Città di Potenza”, su circuito cittadino nel capoluogo lucano, che si - facebook.com facebook