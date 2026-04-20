Trentasei studenti dell’indirizzo informatico e sei ex allievi, ora universitari, hanno partecipato a un hackathon presso la sede storica dell’ITI G. L’evento, chiamato Hackathon 20:20, ha visto i partecipanti impegnati in una sfida tra intelligenza artificiale ed etica digitale. La competizione ha coinvolto giovani provenienti da diversi percorsi di studio, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla tecnologia e alle sue implicazioni.

Trentasei studenti dell’indirizzo informatico, insieme a sei ex allievi che proseguono oggi i propri studi universitari, si sono sfidati nella sede storica dell’ITI G. e M. Montani di Fermo per la seconda edizione dell’Hackathon 20:20. La maratona informatica, durata venti ore e venti minuti, ha messo al centro del dibattito tecnologico il tema dell’etica applicata al design digitale, trasformando una competizione tecnica in un momento di profonda riflessione sui limiti dell’innovazione. L’integrazione tra intelligenza artificiale e responsabilità sociale. La sfida lanciata durante l’evento ha richiesto ai partecipanti di progettare soluzioni originali focalizzate sul concetto di Etica by design.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hackathon 20:20: la sfida di Fermo tra IA ed etica digitale

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