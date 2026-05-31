Un uomo di 67 anni è stato scoperto senza vita nella sua abitazione a Cuasso al Monte nel mattino di sabato 30 maggio. I vicini, non vedendolo da tempo, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno trovato il corpo all’interno dell’appartamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso né su eventuali elementi di rilievo emersi durante le verifiche. La salma è stata rimossa per l’autopsia.

Cuasso al Monte (Varese), 31 maggio 2026 – Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Cuasso al Monte, nella tarda mattinata di sabato 30 maggio. La scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione dei vicini di casa, che non lo vedevano più in paese da alcuni giorni. Allarmati, hanno così allertato le forze dell’ordine. Al domicilio dell’uomo si sono presentati anche i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso per poter accedere nell’appartamento. Il rinvenimento . Qui, all’interno, hanno trovato il corpo esanime del sessantenne. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso. Con ogni probabilità l’uomo è stato stroncato da un malore, che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I vicini non lo vedono e chiamano i vigili del fuoco: 67enne trovato morto in casa

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