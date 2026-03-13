Scomparso dopo essere uscito di casa 65enne trovato morto dai vigili del fuoco

Un uomo di 65 anni è scomparso dopo aver lasciato la sua abitazione e, dopo diverse ore di ricerche, è stato trovato morto dai vigili del fuoco nell’entroterra ligure. La polizia ha avviato le verifiche del caso per chiarire i dettagli della vicenda. La zona interessata dalle ricerche si estende tra boschi e aree rurali della regione.

La scomparsa di un uomo di 65 anni ha fatto scattare nella serata di ieri una complessa operazione di ricerca nell’entroterra ligure. I familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa e per l’impossibilità di contattarlo al telefono, hanno deciso di lanciare l’allarme, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Da quel momento sono iniziate le ricerche nelle zone boschive e nei sentieri dell’area di Sciarborasca, una frazione collinare del Comune di Cogoleto. >> Roberta Bruzzone, l’annuncio su Milo Infante: crolla tutto. Cosa sta succedendo La zona, caratterizzata da sentieri escursionistici, boschi e tratti impervi molto frequentati dagli appassionati di trekking, è stata battuta per ore dai soccorritori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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