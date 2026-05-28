Vincenzo Italiano ha annunciato le proprie dimissioni dal Bologna dopo due anni alla guida della squadra. Durante un incontro con la dirigenza, ha dichiarato di aver lasciato il club in buoni rapporti e di ritenere i tifosi in buone mani. La comunicazione è avvenuta a seguito di un periodo che ha incluso anche la vittoria in Coppa Italia. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle dimissioni.

Dopo due anni soddisfacenti, arricchiti da un trionfo in Coppa Italia, Vincenzo Italiano saluta il Bologna: ecco le sue parole al termine dell'incontro con la dirigenza rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, Italiano saluta: "Ci siamo lasciati bene, i tifosi sono in buone mani"

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