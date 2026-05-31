i tesori nascosti di londra oltre i percorsi turistici

Londra nasconde numerosi tesori oltre le attrazioni più note come Piccadilly Circus, Tate Modern e Buckingham Palace. La città offre molte altre aree e siti meno frequentati dai turisti, che rappresentano interessanti destinazioni alternative. Questi luoghi includono quartieri storici, parchi meno conosciuti e musei di piccole dimensioni, spesso con collezioni uniche. La scoperta di queste zone permette di esplorare aspetti meno turistici della capitale britannica.

Londra è una città tra le più amate al mondo, e non ci si stanca mai di visitarla. Vanta tantissimi tesori, oltre a luoghi iconici come Piccadilly Circus, Tate Modern Gallery o Buckingham Palace. Per chi parte dall’Italia, basta prenotare il proprio volo per Londra – grazie ai collegamenti principali città italiane – e pernottare in una zona strategica per scoprire una capitale diversa, autentica e sorprendente, lontana dai flussi turistici più battuti. Ecco alcune idee per un viaggio particolare. Nel segno della monarchia. La monarchia britannica non smette di far parlare di sé, come conferma questa indiscrezione su William e Kate. Il suo... 🔗 Leggi su Tpi.it

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3 Days in LONDON 2026 - The Perfect Travel Itinerary (UK)

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